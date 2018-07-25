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Международный аэропорт Ганновера закрыли из-за аномально жаркой погоды. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, из-за аномальной жары северная полоса аэропорта получила повреждения.

Как отмечается, южная полоса аэропорта также была закрыта из-за ремонтных работ.

При этом посетителям аэропорта рекомендовали вернуться домой. Ранее сообщалось, что на индонезийском острове Бали закрыли международный аэропорт из-за активизации вулкана на горе Агунг. Как отмечалось, закрытие аэропорта на Бале связано с выбросом вулканического пепла на горе Агунг.