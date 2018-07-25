Трамп предложил ЕС отказаться от взимания пошлин (2)

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В мире | 25 июля 2018 года, 11:00

Президент США Дональд Трамп предложил Евросоюзу отказаться от всех пошлин на взаимной основе. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Представители Евросоюза завтра приедут в Вашингтон для заключения сделки по торговле. У меня есть идея для них. США и ЕС вместе отказываются от всех тарифов, барьеров и субсидий. Это будет свободный рынок и честная торговля», — заявил Трамп.

Он добавил, что США готовы к такому шагу. При этом он усомнился, что ЕС согласится на такие условия.

В марте Трамп подписал распоряжение о введении 25%-й пошлины на сталь и 10%-й на алюминий для всех стран-экспортеров. Власти США пришли к выводу, что нынешний уровень импорта этих металлов представляет угрозу для национальной безопасности страны.

В ответ Еврокомиссия ввела дополнительные пошлины на импорт сигар, виски, игральных карт и других товаров из США. В ЕС отметили, что готовы отменить эти пошлины, если американская сторона примет аналогичное решение.

фото flickr.com

Источник: tvrain
Комментарии 2
Упс35 минут назад
И завалить ЕС американскими (в смысле - китайскими) товарами по бросовым ценам? Конец Европейским производителям. Вроде этот идиотизм уже отвергали?
1
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Саня1 час назад
Не то время, чтобы людям воевать между собой.
Пора объединить усилия и окончательно уничтожить банду азиопских орков.
6
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