В мире |

Президент США Дональд Трамп предложил Евросоюзу отказаться от всех пошлин на взаимной основе. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Представители Евросоюза завтра приедут в Вашингтон для заключения сделки по торговле. У меня есть идея для них. США и ЕС вместе отказываются от всех тарифов, барьеров и субсидий. Это будет свободный рынок и честная торговля», — заявил Трамп.

The European Union is coming to Washington tomorrow to negotiate a deal on Trade. I have an idea for them. Both the U.S. and the E.U. drop all Tariffs, Barriers and Subsidies! That would finally be called Free Market and Fair Trade! Hope they do it, we are ready - but they won’t! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июля 2018 г.

Он добавил, что США готовы к такому шагу. При этом он усомнился, что ЕС согласится на такие условия.

В марте Трамп подписал распоряжение о введении 25%-й пошлины на сталь и 10%-й на алюминий для всех стран-экспортеров. Власти США пришли к выводу, что нынешний уровень импорта этих металлов представляет угрозу для национальной безопасности страны.

В ответ Еврокомиссия ввела дополнительные пошлины на импорт сигар, виски, игральных карт и других товаров из США. В ЕС отметили, что готовы отменить эти пошлины, если американская сторона примет аналогичное решение.

фото flickr.com