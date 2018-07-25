Трамп опасается "вмешательства" России в предстоящие выборы в США (3)

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В мире | 25 июля 2018 года, 16:43

Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность тем, что Россия может попытаться повлиять на ближайшие выборы в США, которые пройдут в ноябре 2018 года. Об этом он написал в Twitter.

«Я очень обеспокоен тем, что Россия будет очень сильно пытаться повлиять на грядущие выборы. Основываясь на том факте, что никакой президент не относился к России строже, чем я, они будут сильно подталкивать демократов. Они определенно не хотят Трампа», — написал он.

Ближайшие выборы в США пройдут в ноябре 2018 года. На них будут избираться члены Палаты представителей и 35 сенаторов из 100.

С 2017 года в США ведется расследование о вмешательстве России в президентские выборы. Его ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. 13 июля Минюст США обвинил 12 сотрудников российской разведки в сговоре с целью вмешаться в выборы. По информации ведомства, они работали в ГРУ и участвовали во взломе серверов, принадлежавших структурам Демократической партии США.

Ранее в феврале Минюст предъявил обвинения во вмешательстве в выборы 13 россиянам и трем российским организациям. Среди них бизнесмен Евгений Пригожин.

фото flickr.com

Источник: tvrain
Комментарии 3
кот38 минут назад
Самовлюбленный нарцисс опять завонял русофобией.
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Latviešu Patriots34 минуты назад
Trampa kungam 100% taisnība!
2
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Как это по нашему12 минут назад
Сами себя пугаем, а потом сами же начинаем бояться.))))
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