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Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность тем, что Россия может попытаться повлиять на ближайшие выборы в США, которые пройдут в ноябре 2018 года. Об этом он написал в Twitter.

«Я очень обеспокоен тем, что Россия будет очень сильно пытаться повлиять на грядущие выборы. Основываясь на том факте, что никакой президент не относился к России строже, чем я, они будут сильно подталкивать демократов. Они определенно не хотят Трампа», — написал он.

I’m very concerned that Russia will be fighting very hard to have an impact on the upcoming Election. Based on the fact that no President has been tougher on Russia than me, they will be pushing very hard for the Democrats. They definitely don’t want Trump! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 июля 2018 г.

Ближайшие выборы в США пройдут в ноябре 2018 года. На них будут избираться члены Палаты представителей и 35 сенаторов из 100.

С 2017 года в США ведется расследование о вмешательстве России в президентские выборы. Его ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. 13 июля Минюст США обвинил 12 сотрудников российской разведки в сговоре с целью вмешаться в выборы. По информации ведомства, они работали в ГРУ и участвовали во взломе серверов, принадлежавших структурам Демократической партии США.

Ранее в феврале Минюст предъявил обвинения во вмешательстве в выборы 13 россиянам и трем российским организациям. Среди них бизнесмен Евгений Пригожин.

фото flickr.com