В Греции объявлено 3 дня траура по жертвам лесных пожаров
В Греции, где в лесных пожарах погибли десятки человек, объявлен трехдневный траур. По последним данным, стихийное бедствие унесло жизни 79 человек.
#Greecefires OFFICIAL number of dead rises to 79. More than 40 still missing. 4 looters arrested in the affected area.— spyros_vj (@spyros_vj) 25 июля 2018 г.
#Attiki #Πυρκαγια #PrayForGreece #pyrkagia #Yunanistan
[Photo: @FOSPHOTOS ] pic.twitter.com/sExHc9nBmb
"Страна переживает непередаваемую трагедию. Сегодня Греция в трауре. И мы объявлем о трех днях национального траура - в память о тех, кто погиб", - заявил премьер-министр страны Алексис Ципрас.
Пожары, бушующие на юго-востоке Греции, оказались для страны крупнейшими за последнее десятилетие.
Держитесь, братья!#PrayforGreece pic.twitter.com/Z2xJPqd1wW— Аббас Джума (@IBN_MOHAMMAD) 25 июля 2018 г.
Многие из погибших не смогли покинуть деревню Мати в 40 километрах к северо-востоку от Афин. Они погибли, задохнувшись дымом, в своих домах и автомобилях. Эта деревня в районе Рафина популярна среди туристов.
Сила ветра достигает 100 километров в час, и огонь распространяется с большой скоростью.
Сотни пожарных борются с огнем, спасатели на лодках и вертолетах эвакуируют жителей из охваченных пожарами районов. Некоторые жители пригородов Афин на всякий случай покинули свои дома.
По информации Красного Креста, во дворе одной из вилл в приморской деревне Мати, находящейся в эпицентре природного бедствия, были найдены тела 26 взрослых и детей.
Погибшие, судя по всему, обнимали друг друга в момент смерти. Тела находились всего в нескольких метрах от моря.
Тем, кому удалось добежать до мелководья на побережье, говорят, что пламя надвигалось, как будто по ним стреляли из огнеметов.
"Мы побежали к морю, гонимые огнем. Наши спины почти уже горели, когда мы нырнули в воду", - рассказал Рейтер один из выживших Костас Лаганос.
"Это было похоже на Помпеи", - говорит пострадавший.
Мати расположена в районе Рафина, популярном среди греческих туристов. Летом сюда приезжают пенсионеры и дети.
Многие дороги и другие возможные пути эвакуации были заблокированы огнем. В соцсетях уже появились видеозаписи людей в автомобилях, пытающихся проехать через густой дым.
Фото из Flickr/Georgia Nikolaou