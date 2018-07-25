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В Греции, где в лесных пожарах погибли десятки человек, объявлен трехдневный траур. По последним данным, стихийное бедствие унесло жизни 79 человек.

"Страна переживает непередаваемую трагедию. Сегодня Греция в трауре. И мы объявлем о трех днях национального траура - в память о тех, кто погиб", - заявил премьер-министр страны Алексис Ципрас.

Пожары, бушующие на юго-востоке Греции, оказались для страны крупнейшими за последнее десятилетие.

Многие из погибших не смогли покинуть деревню Мати в 40 километрах к северо-востоку от Афин. Они погибли, задохнувшись дымом, в своих домах и автомобилях. Эта деревня в районе Рафина популярна среди туристов.

Сила ветра достигает 100 километров в час, и огонь распространяется с большой скоростью.

Сотни пожарных борются с огнем, спасатели на лодках и вертолетах эвакуируют жителей из охваченных пожарами районов. Некоторые жители пригородов Афин на всякий случай покинули свои дома.

По информации Красного Креста, во дворе одной из вилл в приморской деревне Мати, находящейся в эпицентре природного бедствия, были найдены тела 26 взрослых и детей.

Погибшие, судя по всему, обнимали друг друга в момент смерти. Тела находились всего в нескольких метрах от моря.

Тем, кому удалось добежать до мелководья на побережье, говорят, что пламя надвигалось, как будто по ним стреляли из огнеметов.

"Мы побежали к морю, гонимые огнем. Наши спины почти уже горели, когда мы нырнули в воду", - рассказал Рейтер один из выживших Костас Лаганос.

"Это было похоже на Помпеи", - говорит пострадавший.

Мати расположена в районе Рафина, популярном среди греческих туристов. Летом сюда приезжают пенсионеры и дети.

Многие дороги и другие возможные пути эвакуации были заблокированы огнем. В соцсетях уже появились видеозаписи людей в автомобилях, пытающихся проехать через густой дым.

Фото из Flickr/Georgia Nikolaou