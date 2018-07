В мире |

В Греции, где в лесных пожарах погибли десятки человек, объявлен трехдневный траур. По последним данным, стихийное бедствие унесло жизни 79 человек.

#Greecefires OFFICIAL number of dead rises to 79. More than 40 still missing. 4 looters arrested in the affected area.

