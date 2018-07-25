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Компания Apple накануне признала существование проблемы с новыми ноутбуками MacBook Pro, которая заключается в замедлении работы устройств, призванном избежать их перегрева. Ранее на эту проблему массово пожаловались новоиспеченные владельцы лэптопов с мощными процессорами Intel Core i9.

В Apple заявили, что причиной проблемы стал программный баг в системе управления охлаждением новых MacBook Pro. Для исправления этой ошибки было выпущено специальное обновление.

"Исправление ошибки включено в сегодняшнее обновление macOS High Sierra 10.13.6, которое рекомендуется к установке. Мы приносим извинения всем клиентам, которые столкнулись с неоптимальной производительностью в своих новых системах", – говорится в заявлении компании, которое приводит CNBC.

Напомним, Apple анонсировала новые MacBook Pro с процессорами Intel Core i9 в начале июля. 17 июля пользователь YouTube Дэйв Ли опубликовал ролик, на котором видно, что работа ноутбука Apple замедляется при нагреве. В ходе работы над патчем для лэптопов специалисты Apple сотрудничали с Ли, чтобы воспроизвести описанные им проблемы.

Отметим, что обновление для macOS предназначено не только для устройств с процессором Core i9, но и для остальных новых MacBook Pro с панелью Touch Bar.

Фото из Flickr/dan_fuh