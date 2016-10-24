Сервис микроблогов Twitter запустил тестирование системы автоматической блокировки неверифицированных аккаунтов без привязки к номеру телефона, если их владельцы изменят имя учетной записи на Elon Musk, пишет The Verge . Поводом для запуска такой системы послужила активность мошенников, которые использовали ботов с именем Маска, чтобы заработать на имени известного предпринимателя.

Как отмечает TJ, с февраля 2018 года под твитами главы Tesla и SpaceX регулярно появлялись поддельные профили-копии, которые вымогали деньги у пользователей. Часто боты предлагали отправить им немного криптовалюты Ethereum, обещая вернуть в несколько раз больше. В июле Маск заявил, что хотел бы узнать авторов сети ботов-мошенников, похвалив их за изобретательность.

Проверка системы, проведенная журналистом The Verge, показала, что Twitter сразу блокирует аккаунт после смены имени. Однако, если подтвердить номер телефона, учетная запись будет разблокирована.

Представители сервиса микроблогов не сообщили, чьи имена попали в систему борьбы с криптомошенниками помимо имени основателя SpaceX. Одним из них могло стать имя Павла Дурова, поскольку создатель Telegram попадал в ту же ситуацию, что и Маск: во время сбоев в работе мессенджера мошенники с профилями Pavel Durov просили отправить им криптовалюту и заработали таким образом около 60 тысяч долларов.

Фото из Flickr/Nick J Webb