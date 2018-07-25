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Литовские пограничники заметили кабанов, которые перебегали из Белоруссии в Литву. Позже они опубликовали видео в Youtube.

Бежали и взрослые особи, и молодое поколение. Сотрудники погранслужбы насчитали 63 животных.

Пограничная служба Литвы в Facebook пообещала подарить шарик с их логотипом первым пяти подписчикам, которые сосчитают количество кабанов.

Фото из Flickr/Peter Bolliger