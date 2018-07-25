Литовские пограничники сняли массовое "бегство" диких кабанов из Белоруссии (1)

фото

В мире | 25 июля 2018 года, 15:45

Литовские пограничники заметили кабанов, которые перебегали из Белоруссии в Литву. Позже они опубликовали видео в Youtube.

Бежали и взрослые особи, и молодое поколение. Сотрудники погранслужбы насчитали 63 животных.

Пограничная служба Литвы в Facebook пообещала подарить шарик с их логотипом первым пяти подписчикам, которые сосчитают количество кабанов.

Фото из Flickr/Peter Bolliger

Комментарии 1
Latviešu Patriots32 минуты назад
Leišu robežsargi malači!
Ответить