Литовские пограничники сняли массовое "бегство" диких кабанов из Белоруссии (1)
В мире | 25 июля 2018 года, 15:45
Литовские пограничники заметили кабанов, которые перебегали из Белоруссии в Литву. Позже они опубликовали видео в Youtube.
Бежали и взрослые особи, и молодое поколение. Сотрудники погранслужбы насчитали 63 животных.
Пограничная служба Литвы в Facebook пообещала подарить шарик с их логотипом первым пяти подписчикам, которые сосчитают количество кабанов.
Фото из Flickr/Peter Bolliger
Leišu robežsargi malači!
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