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Мировой суд Хамовнического района взыскал с Петра Верзилова и трех участниц панк-группы Pussy Riot по полторы тысячи рублей за ношение полицейской формы, в которой они выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу.

Также суд постановил изъять у них форму. Решение было принято в отношении Петра Верзилова, Ольги Курачевой, Ольги Пахтусовой и Вероники Никульшиной.

После задержания 15 июля в отношении Верзилова и еще троих участниц группы были составлены административные протоколы за нарушение правил поведения зрителей на спортивных соревнованиях (статья 20.31 КоАП РФ) и незаконное ношение полицейской формы со знаками различия (статья 17.12 КоАП РФ).

На следующий день за нарушение правил поведения зрителей все четверо участников акции - Вероника Никульшина, Петр Верзилов, Ольга Курачева и Ольга Пахтусова - получили административный арест на 15 суток и трехлетний запрет на посещение спортивных мероприятий.

Рассмотрение дела о незаконном ношении формы было перенесено на конец месяца. Соответствующая административная статья предусматривает наказание в виде штрафа от тысячи до полутора тысяч рублей. Таким образом, участники группы по обеим статьям получили максимально возможное наказание.

Четверо участников арт-группы Pussy Riot, одетые в форму полицейских, выбежали на поле стадиона "Лужники" в воскресенье, 15 июля, во время финального матча чемпионата мира по футболу.

На странице Pussy Riot в "Фейсбуке" в это время появилась запись о том, что участники группы провели акцию "Милиционер вступает в игру", которой потребовали освобождения политзаключенных, прекращения уголовных дел, связанных с репостами в соцсетях, арестов на митингах, а также восстановления политической конкуренции.

Момент, когда четыре человека выбежали на поле, а вслед за ними бросились сотрудники охраны, попал в эфир. При этом камеры, как это и предписывают принципы ФИФА, вскоре переключились на другие объекты, а режиссер трансляции включил повторы опасных моментов игры, которая на время инцидента была приостановлена.