Жертвами теракта в городе Эс-Сувейда на юге Сирии стали более 100 человек, передает РИА «Новости».

Уточняется, что ранены при взрыве 176 человек.

«Число жертв взрыва и нападения в Эс-Сувейде и ее пригороде возросло до 100 человек, 176 ранены», - сообщил источник в местной полиции.

