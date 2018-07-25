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Телеканал CNN опубликовал аудиозапись разговора президента США Дональда Трампа и его бывшего юриста Майкла Коэна, во время которого они обсуждали детали сделки по покупке прав на публикацию истории бывшей модели Playboy Карен Макдугал о ее предполагаемой интимной связи с Трампом. Материалы передал журналистам адвокат Коэна Ленни Дэвис.

Из записи следует, что Коэн предлагал Трампу создать специальную фирму, через которую можно будет осуществить платеж и выкупить права на материал у газеты National Enquirer. Это подтверждает тот факт, что Трамп знал о намерении Коэна выкупить права на публикацию компрометирующих его материалов, несмотря на то, что сам он это отрицает, отмечает телеканал.

При этом CNN признает, что запись разговора отличается низким качеством и смысл некоторых фраз беседы остается не до конца ясен. Так, например, Коэн в какой-то момент говорит: "Нам придется заплатить". В ответе Трампа слышны слова "платить наличными", однако, не исключено, что в реальности фраза звучала "не платить наличными".

Full audio: Presidential candidate Trump is heard on tape discussing with his attorney Michael Cohen how they would buy the rights to a Playboy model's story about an alleged affair Trump had with her years earlier, according to the audio recording "https://t.co/YmC0QuDqTx pic.twitter.com/fBbq7r1Lq9 — Cuomo Prime Time (@CuomoPrimeTime) 25 июля 2018 г.

Представители Трампа подтвердили, что речь на записи идет именно о сделке с Макдугал. Однако юрист президента Рудольф Джулиани заверил, что никаких выплат со стороны главы Белого дома не было совершено. Он также настаивает на том, что запись подтверждает, что Трамп не делал ничего противозаконного.

Аналогичное заявление сделал и адвокат Trump Organisation Алан Футерфас. Он опроверг, что Трамп предлагал заплатить наличными.

"Любой, кто знает что-либо о компании или о том, как президент ведет бизнес, знает, что нет никаких наличных денег. Все задокументировано. Каждый пенни задокументирован", - подчеркнул юрист.

Беседа Коэна с Трампом состоялась в сентябре 2016 года - за два месяца до выборов президента США, на которых победил Трамп. Аудиозапись разговора была изъята в апреле текущего года во время обысков в офисе Коэна в рамках расследования его причастности к банковским махинациям и финансовым нарушениям, связанным с предвыборной кампанией Трампа. Впоследствии пленку передали следователям для изучения.

Бывшая модель Playboy Карен Макдугал утверждает, состояла в интимной связи с Трампом более 10 лет назад. В то время он уже был женат на Мелании. Сам Трамп отрицает факт измены жене.

В феврале 2018 года журнал New Yorker написал, что таблоид National Enquirer, дружественный Трампу, заплатил Макдугал 150 тыс. долларов за молчание. В марте 2018 года Макдугал подала иск в суд Калифорнии на компанию American Media Inc, которой принадлежит The National Enquirer. Она требовала признать недействительным обязательство о неразглашении, которое она дала в обмен на денежную компенсацию.

Фото: flickr.com/Thisday News