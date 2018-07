В мире |

Телеканал CNN опубликовал аудиозапись разговора президента США Дональда Трампа и его бывшего юриста Майкла Коэна, во время которого они обсуждали детали сделки по покупке прав на публикацию истории бывшей модели Playboy Карен Макдугал о ее предполагаемой интимной связи с Трампом. Материалы передал журналистам адвокат Коэна Ленни Дэвис.

Из записи следует, что Коэн предлагал Трампу создать специальную фирму, через которую можно будет осуществить платеж и выкупить права на материал у газеты National Enquirer. Это подтверждает тот факт, что Трамп знал о намерении Коэна выкупить права на публикацию компрометирующих его материалов, несмотря на то, что сам он это отрицает, отмечает телеканал.

При этом CNN признает, что запись разговора отличается низким качеством и смысл некоторых фраз беседы остается не до конца ясен. Так, например, Коэн в какой-то момент говорит: "Нам придется заплатить". В ответе Трампа слышны слова "платить наличными", однако, не исключено, что в реальности фраза звучала "не платить наличными".

