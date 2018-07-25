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Закончено первое расследование по пожару в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» — следователи главного управления по расследованию особо важных дел СКР предъявили обвинения в окончательной редакции гендиректору компании «Системный интегратор» (обслуживала противопожарную сигнализацию в ТРЦ) Игорю Полозиненко и его подчиненному Александру Никитину, а также пожарному Сергею Генину, сообщает «Коммерсантъ».

Напомним, жертвами пожара, который произошел в «Зимней вишне» в марте, стали 60 человек, большинство погибших — дети.

Изначально Полозиненко и Никитину инкриминировалось преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Затем обвинение переквалифицировали по ч. 3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц») — это преступление средней тяжести, в отличие от изначально вменявшегося тяжкого.

Генину вменено преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 293 УК РФ — халатность, повлекшая по неосторожности смерть 37 человек.

Ранее стало известно, что хозяйка «Зимней вишни» Юлия Богданова сэкономила около 7 млн рублей на системе пожаротушения.

Фото: flickr.com/A.Vk.Be