В Японии казнены все лидеры секты "Аум Синрике" (1)

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В мире | 26 июля 2018 года, 07:18

Глава японского министерства юстиции Ёко Камикава сделала официальное заявление о казни шестерых бывших руководителей секты «Аум Синрике». Об этом сообщает агентство Kyodo.

«Сегодня приведен в исполнение смертный приговор в отношении шестерых человек», — сказала Камикава.

Шестеро казненных стали последними из 13 членов секты, в отношении которых привели в исполнение смертный приговор.

Ранее Камикава объявляла о казни семерых руководителей секты.

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В марте 1995 года сектанты распылили зарин в токийском метро, 13 человек погибли и 6,3 тыс. получили отравления различной степени тяжести.

В 2016 году Верховный суд России запретил деятельность секты «Аум Синрике» на территории страны.

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Фото: Kyodo

Источник: Газета.ru
Комментарии 1
И где2 часа назад
Возмущённые вопли "правозащитников"?
Приказа не было?
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