США и Евросоюз договорились работать вместе с целью устранения барьеров в торговле, заявил в среду Дональд Трамп после встречи с главой Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером.

СШа и Европа будут добиваться упразднения торговых пошлин, нетарифных барьеров и субсидий на промышленную продукцию за исключением товаров автопрома.

Также была достигнута договоренность развивать торговлю в сфере услуг и сельском хозяйстве и в частности повысить экспорт в Европу американской сои.

Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что в отношениях Европы и США начался "новый этап". Европа, добавил Трамп, увеличит импорт из США сжиженного газа и превратится в "огромного закупщика".

Юнкер со своей стороны сказал, что договоренность о тарифах была его основной целью. "У меня сегодня было одно намерение - заключить сделку. И мы заключили сделку. Мы можем работать вместе по ряду направлений", - сказал он.

