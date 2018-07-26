Мост в США окрасят в цвета латвийского флага (6)
В мире | 26 июля 2018 года, 09:25
С 16 по 18 ноября этого года в честь столетия Латвии мост Моррисон в городе Портленд, в штате Орегон, будет окрашен в цвета латвийского флага, свидетельствует информация на сайте посольства США в Латвии. Об этом пишет Diena.
Автором идеи и ее финансовым спонсором выступил почетный консул Латвии в штате Орегон Улдис Янис Берзиньш.
Мост Моррисон является первым мостом Портленда. Нынешняя версия постройки была открыта в 1958 году, а более ранние версии моста открывались в 1887 и 1905 году.
Ранее сообщалось, что 9 февраля цветами латвийского флага освещали Empire State Building в Нью-Йорке. Также 17 ноября в цвета флага Латвии окрасится Ниагарский водопад.
Фото: flickr.com
В честь столетия страны народу поднимут налоги цены штрафы и пенсионный возраст;)
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Лучше помогите материально.
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Хавна тебе тазик а не материально. Ты кто такая ничтожество
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