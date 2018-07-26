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Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг потерял около 16,8 млрд долларов после падения стоимости акций компании, пишет Bloomberg.

Отмечается, что акции Facebook потеряли в стоимости из-за публикации квартального отчета компании: в нем содержалась информация о снижении темпов роста выручки социальной сети. Согласно отчету, чистая прибыль компании составила 5,12 млрд долларов по сравнению с 3,89 млрд долларов за аналогичный период прошлого года. При этом размер выручки за квартал (13,04 млрд) хоть и показал рост, но оказался ниже ожидаемых результатов. Публикация квартального отсчета повлекла за собой негативные прогнозы аналитиков.

В Bloomberg добавили, что если акции Facebook не подорожают, то Цукерберг опустится на шестое место в списке самых богатых людей мира. В данный момент он занимает третье место в рейтинге агентства.

Фото из Flickr/Stock Catalog