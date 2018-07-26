У посольства США в Пекине произошел взрыв (3)

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В мире | 26 июля 2018 года, 10:50

В Пекине произошел взрыв около здания американского посольства. Об этом на сообщает The Associated Press со ссылкой на очевидцев.

Согласно фотографиям в соцсетях, на месте происшествия виден дым, а также полицейские машины, которые окружили здание посольства в северо-восточной части города.

Правоохранительные органы задержали женщину, которая предположительно пыталась совершить самосожжение около американского посольства. Об этом пишет The Global Times со ссылкой на очевидцев.

По их словам, женщина облила себя бензином.

Также отмечается, что информация о пострадавших в результате произошедшего сотрудниках дипмиссии США не поступала.

Фото из Flickr/Alexey Tyudelekov

Источник: Газета.ru
Комментарии 3
Светлана32 минуты назад
У русского туриста пукан взорвался. Все под контролем
4
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Саня33 минуты назад
Очередная срасеянка, оставшаяся без гринкарты?
Или наоборот, выигравшая в лотерее?
Очень патриотичный жест, 100% поддержка. Отличный пример для остальных.
4
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Андрей7 минут назад
Словесный понос, как же ты ущербен.....
1
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