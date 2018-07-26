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В Пекине произошел взрыв около здания американского посольства. Об этом на сообщает The Associated Press со ссылкой на очевидцев.

Согласно фотографиям в соцсетях, на месте происшествия виден дым, а также полицейские машины, которые окружили здание посольства в северо-восточной части города.

Правоохранительные органы задержали женщину, которая предположительно пыталась совершить самосожжение около американского посольства. Об этом пишет The Global Times со ссылкой на очевидцев.

По их словам, женщина облила себя бензином.

Также отмечается, что информация о пострадавших в результате произошедшего сотрудниках дипмиссии США не поступала.

Фото из Flickr/Alexey Tyudelekov