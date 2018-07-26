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Компания Coca-Cola в этом году повысит цены на свои основные напитки из-за финансового напряжения, вызванного тарифами на импорт президента США Дональда Трампа.

Главный исполнительный директор Coca-Cola Джеймс Квинси рассказал The Wall Street Journal, что в компании увеличат цены в ответ на растущие издержки на доставку и цены на металл, после того как США ввели тарифы на импорт китайских товаров на сумму 50 млрд долларов.

Он отказался дать более подробную информацию об изменении цен и указал на несколько факторов, влияющих на грядущие изменения.

"Существует некоторый широкомасштабный толчок в плане стоимости производственных затрат, который затрагивает наши и многие другие отрасли", - сказал Квинси изданию.

В начале июля администрация президента США Дональда Трампа заявила, что введет дополнительные пошлины в размере 10% на импорт китайских товаров на 200 млрд долларов.

6 июля начали действовать пошлины США в размере 25% на импорт китайских товаров на 34 млрд долларов. Вскоре после этого Пекин ввел ответные пошлины на американские товары на аналогичную сумму.

Трамп также пригрозил ввести пошлину в размере 20% на автомобили из Европы, после того как ЕС ввел пошлины в размере 25% на американские товары на сумму 2,8 млрд евро, что в свою очередь стало ответом на пошлины США на сталь и алюминий.

Фото из Flickr/PatrickHaley