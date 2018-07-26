В Японии умерла старейшая жительница планеты
В мире | 26 июля 2018 года, 14:50
Старейшая жительница Земли Тиё Мияко скончалась на 118 году жизни в Японии, говорится в обнародованном в четверг сообщении японского министерства здравоохранения, труда и благосостояния.
Жительница префектуры Канагава родилась 2 мая 1901 года. Она скончалась 22 июля, отмечается в сообщении.
Кому перейдет титул самой пожилой жительницы Земли после смерти Тиё Мияко, пока неизвестно. Самой пожилой жительницей Японии признана 115-летняя Канэ Танака, проживающая в городе Фукуока одноименной префектуры.
Источник: РИА Новости
Фото: guinnessworldrecords.com