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Исполняющий обязанности премьер-министра Новой Зеландии Уинстон Питерс призвал Австралию сменить флаг, чтобы избежать путаницы, возникающей за границей из-за схожести флагов двух стран, пишет The Guardian.

"Совершенно очевидно, что люди по всему миру путаются. Я бывал в местах вроде Турции и не только, где люди путали наши страны из-за этих флагов. Это не полезная вещь", - приводят западные СМИ слова Питерса.

"Мы придумали флаг, а они (австралийцы) позаимствовали его, и если мы хотим разобраться с вопросом, им следует изменить свой флаг", - пояснил он.

Однако лидер новозеландской оппозиции Саймон Бриджес в ответ обвинил Питерса в популизме и назвал его "Дональдом Трампом для бедных".

Бриджес пояснил, что новозеландцы, с которыми он разговаривал, были обеспокоены такими темами как экономика и здравоохранение.

"Они никогда не затрагивали со мной тему с изменением австралийского флага. Это странно даже по стандартам Питерса", - отметил он депутатам.

На современном флаге Новой Зеландии изображены четыре красные пятиконечные звезды, обозначающие географическое положение Новой Зеландии и представляющие наиболее яркие звезды созвездия Южного Креста, и "Юнион Джек" - национальный флаг Великобритании - в левом верхнем углу.

В свою очередь на флаге Австралии изображены шесть белых звезд: пять звезд в виде созвездия Южного Креста в правой части и одна большая звезда - по центру слева.

Австралия приняла современный флаг в 1901 году, вскоре после образования федерации колоний - Австралийского союза. При этом король Великобритании Эдуард VII подписал закон о флаге Новой Зеландии - тогда британской колонии - 4 марта 1902 года, хотя флаг использовался еще даже до того, как Новая Зеландия стала колонией в 1841 году.

В то же время за австралийским флагом был закреплен официальный статус лишь в 1954 году.

В 2016 году на референдуме, посвященном изменению флага Новой Зеландии, жители страны высказались за сохранение нынешнего флага.

Источник: interfax.ru

Фото: theguardian.com