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Парламент Новой Зеландии 25 июля принял закон, обязывающий работодателей предоставлять жертвам домашнего насилия оплачиваемый отпуск до 10 дней в год.

Отпуск смогут получить как сами жертвы, так и те, кто заботится о подвергшихся насилию детях. Закон также позволяет пострадавшим просить работодателя о более гибких условиях труда и запрещает дискриминацию жертв домашнего насилия.

The Guardian пишет, что Новая Зеландия первой в мире приняла закон об оплачиваемом отпуске для жертв домашнего насилия. Но, как отмечает BBC News, на Филиппинах уже действует норма об оплачиваемом отпуске. Аналогичные законы обсуждаются в Канаде и Австралии.

В Новой Зеландии за инициативу проголосовали 63 члена парламента. Ее поддержали депутаты из партии зеленых, предложившей законопроект, и двух правящих партий — лейбористской и националистической «New Zealand First». Против высказались 57 депутатов из правоцентристской Национальной партии и партии ACT.

Депутат Джен Лоджи, которая внесла законопроект в 2016 году, объяснила его необходимость тем, что действующие правила предоставления отпуска не позволяют жертвам домашнего насилия заниматься необходимыми юридическими делами и поиском нового жилья, а также проходить терапию. Она отметила, что домашнее насилие «не знает границы между работой и жизнью». Многие насильники звонят своим жертвам на работу, угрожают им или пытаются добиться их увольнения. Депутат Голриз Гараман сказала, что благодаря новому закону жертвы домашнего насилия «получат немного пространства и времени, чтобы отдохнуть и перестроиться».

Оппозиция заявляла, что закон не поможет остановить насилие и приведет к тому, что работодатели начнут «фильтровать» людей при приеме на работу, оценивая, не станут ли они жертвами насилия. В Национальной партии также потребовали, чтобы правительство само профинансировало сопутствующие расходы, а не перекладывало их на малый и средний бизнес. Сторонники принятия закона отвечали, что работодатели уже несут потери из-за домашнего насилия, в том числе из-за увольнения пострадавших сотрудников.

Как пишет The Guardian, Новая Зеландия занимает одно из первых мест среди развитых стран по распространенности домашнего насилия — в полицию обращаются с такими жалобами каждые четыре минуты. По данным правозащитных организаций, 60% женщин, пострадавших от домашнего насилия, работали на полную ставку. Менее половины жертв смогли сохранить работу.

Источник: meduza.io