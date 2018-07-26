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Украина направит в Швецию самолет Ан-32 и восемь спасателей для помощи в ликвидации лесных пожаров, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

"Авиация Госслужбы Украины по ЧС будет направлена в Швецию для помощи в ликвидации лесных пожаров… В частности, будет направлен Ан-32 и 8 человек личного состава Госслужбы Украины по ЧС", — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

По данным пресс-службы, такое решение было принято премьер-министром Владимиром Гройсманом на заседании правительства.

Первый заместитель главы МВД Украины Сергей Яровой сообщил, что в среду вечером Киев получил срочный запрос о помощи в ликвидации лесных пожаров в Швеции от Евроатлантического координационного центра по реагированию на катастрофы.

По данным МВД, за последние несколько недель Швеция пережила необычно высокие температуры воздуха и отсутствие осадков. Это привело к очень сухим условиям в лесах и местности по всей стране. Сейчас 40 активных пожаров продолжаются в регионах Евлеборг, Даларна и Емтланд, их количество постоянно увеличивается. Три крупнейшие пожара покрывают более 20 тысяч га.

Источник: ria.ru

Фото: pixabay.com