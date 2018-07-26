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Число погибших в результате лесных пожаров в Греции возросло 26 июля до 85 человек.

Как сообщает газета Kathimerini, ранее в этот день число жертв природной стихии достигло 82 человек. Однако позже стало известно о смерти в больнице 73-летнего пострадавшего, еще двое погибших были обнаружены в деревне Мати.

По сведениям издания, еще 11 пострадавших находятся в больницах в критическом состоянии. Без вести пропавшими, по неподтвержденным данным, могут оставаться более 100 человек.

Несколько крупных пожаров произошли в Греции 23 июля из-за установившейся жары. В Аттике введено чрезвычайное положение. Премьер-министр страны Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур по погибшим.

Власти Греции приняли решение выделить 20 млн евро на помощь пострадавшим. Объявлено также об открытии специального банковского счета, на который любой желающий сможет перевести деньги. Средства будут направлены на ликвидацию последствий пожаров.

Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com