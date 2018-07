В мире |

Министр обороны Греции Панос Камменос заявил, что незаконное строительство усилило последствия пожаров и способствовало одной из самых страшных катастроф в истории страны. Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на ВВС.

Камменос прибыл в город Мати, который больше всего пострадал от пожара, и сказал, что строительство, осуществляемое жителями между лесистыми районами, было "преступлением", которое привело к блокированию путей эвакуации.

По его словам, действия некоторых жителей закрыли дороги к пляжу.

"Это преступление из прошлого. Это побережье Афин, все эти сооружения, большинство которых без документов, и они заняли побережье незаконно", - сказал он.

Министра быстро окружили местные жители, которые обвинили его в том, что чиновники отказались от них.

Камменос, возглавляющий националистическую партию "Независимых греков", отверг обвинения в том, что правительство не смогло защитить своих граждан.

Напомним, 23 июля в Греции к западу от Афин вспыхнул крупный лесной пожар, который вынудил людей бежать из домов.

24 июля премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур по погибшим вследствие лесных пожаров.

По последней информации, количество погибших в прибрежном греческом городе Мати, в восточной Аттике, возросло до 85.

Dramatic view of people escaping the fires in Attica, #Greece - into the sea! #Athens #AthensFires #Ελλάδα #Αθήνα #πυρκαγιές pic.twitter.com/27TaaOnlLT