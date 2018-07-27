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Самая старая жительница Земли японка Тие Мияко скончалась в возрасте 117 лет, сообщается на сайте Guinness World Records.

Тие Мияко родилась 2 мая 1901 года в японской префектуре Вакаяма и прожила 117 лет и 81 день. Она официально была признана самой старой в мире женщиной и самым старым в мире человеком.

На данный момент неясно, кому перейдут титулы самого старого человека планеты и самой старой женщины в мире.

Фото: Guinnessworldrecords.com