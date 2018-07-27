Умерла самая старая жительница Земли
В мире | 27 июля 2018 года, 08:31
Самая старая жительница Земли японка Тие Мияко скончалась в возрасте 117 лет, сообщается на сайте Guinness World Records.
Тие Мияко родилась 2 мая 1901 года в японской префектуре Вакаяма и прожила 117 лет и 81 день. Она официально была признана самой старой в мире женщиной и самым старым в мире человеком.
На данный момент неясно, кому перейдут титулы самого старого человека планеты и самой старой женщины в мире.
Фото: Guinnessworldrecords.com
Источник: ПОЛИТ.РУ