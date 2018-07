В мире |

Власти Северной Кореи передали США останки американских солдат, которые погибли во время Корейской войны 1950-1953 годов. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

"Самолет С-17 ВВС США с останками павших военнослужащих вылетел из Вонсана, Северная Корея... С-17 перевозит останки на авиабазу Осан, где 1 августа состоится официальная церемония репатриации", — говорится в сообщении ведомства.

В данный момент неизвестно, останки скольких солдат переданы Соединенным Штатам.

В Белом доме назвали это событие "значимым первым шагом" для перезапуска репатриации останков американских солдат из КНДР.

Президент США Дональд Трамп поблагодарил главу Северной Кореи Ким Чен Ына за передачу на родину останков погибших в Корейской войне американских солдат. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

По словам Трампа, уже скоро останки американских солдат прибудут на территорию Соединенных Штатов.

"После стольких лет это будет большое событие для большого количества семей. Спасибо Ким Чен Ыну", — заявил Трамп.

The Remains of American Servicemen will soon be leaving North Korea and heading to the United States! After so many years, this will be a great moment for so many families. Thank you to Kim Jong Un.