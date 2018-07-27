В Варшаве полиция использовала слезоточивый газ против демонстрантов (1)
В Варшаве демонстранты и представители правоохранительных органов использовали газ друг против друга. Об этом сообщает TVN 24.
The Police used tear gas against Poles in peace demonstration in Warsaw, Poland.— Piotr Kandyba (@KandybaPiotr) 26 июля 2018 г.
It is the end of Kaczyński party! #Poland #PolandDefendsDemocracy #europe
Photo thanks to @ObywateleRP pic.twitter.com/iJYh4hSmha
Как отмечается, протестные акции связаны с изменениями судебной системы в Польше. По данным полиции, правоохранительные органы посчитали, что от демонстрантов исходит угроза и применили слезоточивый газ. Также правоохранительные органы отметили, что в толпе также использовали газ против полицейских.
Ранее официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Маргаритис Схинас рассказал, что организация начала процедуру против польской стороны с целью устранения нарушений в правовой сфере. Речь идет о правонарушениях, связанных с новым законом о Верховном суде.
Вонь. неделю бы стояла.