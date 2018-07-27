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В Варшаве демонстранты и представители правоохранительных органов использовали газ друг против друга. Об этом сообщает TVN 24.

The Police used tear gas against Poles in peace demonstration in Warsaw, Poland.

It is the end of Kaczyński party! #Poland #PolandDefendsDemocracy #europe

Photo thanks to @ObywateleRP pic.twitter.com/iJYh4hSmha — Piotr Kandyba (@KandybaPiotr) 26 июля 2018 г.

Как отмечается, протестные акции связаны с изменениями судебной системы в Польше. По данным полиции, правоохранительные органы посчитали, что от демонстрантов исходит угроза и применили слезоточивый газ. Также правоохранительные органы отметили, что в толпе также использовали газ против полицейских.

Ранее официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Маргаритис Схинас рассказал, что организация начала процедуру против польской стороны с целью устранения нарушений в правовой сфере. Речь идет о правонарушениях, связанных с новым законом о Верховном суде.