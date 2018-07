В мире |

В Варшаве демонстранты и представители правоохранительных органов использовали газ друг против друга. Об этом сообщает TVN 24.

The Police used tear gas against Poles in peace demonstration in Warsaw, Poland.

It is the end of Kaczyński party! #Poland #PolandDefendsDemocracy #europe

Photo thanks to @ObywateleRP pic.twitter.com/iJYh4hSmha