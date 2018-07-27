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Данные Google Docs вновь оказались в поисковой выдаче "Яндекса" – в расширенном поиске доступны пользователей по запросам "график" и "зарплата", выяснил РБК.

В пресс-службе "Яндекса" заявили: "На нашей стороне ничего не менялось. На документы, о которых идет речь, стоят ссылки в интернете. Сами документы не запрещены для индексации".

Напомним, в ночь на 5 июля пользователи соцсети "ВКонтакте" обратили внимание на то, что в поисковике "Яндекса" можно обнаружить ссылки на приватные документы Google Docs. В пресс-службе поисковика пояснили, что открывались выдаваемые по запросам документы, доступ к которым предоставлялся по ссылке (без пароля).

Фото из Flickr/Anton Maksimov