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Военные-воздушные силы Швеции сбросили с истребителя JAS-39 Gripen бомбу с лазерным наведением на горящий лес, сообщает The Local.

Необычный процесс тушения огня засняли на видео.

На подобные меры власти пошли, когда лесные пожары стали подбираться к городу Эльвдален, вблизи которого расположен старый военный полигон.

Пожар удалось потушить в радиусе до 100 метров от точки удара.

Как это работает?

Неожиданный перепад давления буквально сдувает пламя с источника воспламенения, то есть в данном случае с горящих деревьев, кустов и травы. То же самое происходит, когда вы задуваете свечи на торте, отделяя пламя от фитиля. Инженеры применяют сходный принцип, когда тушат пожары на нефтяных вышках с помощью взрывчатки.

Для этой миссии шведские ВВС использовали самые точные бомбы последнего поколения, в которых установлено наведение на цель как по GPS, так и по лазеру. Обычно пилот вводит GPS-координаты цели, но если противник подавляет сигнал, тогда бомба переходит на систему лазерного наведения.

Фото из Flickr/Wil Adnams