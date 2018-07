В мире |

До 153 человек увеличилось число погибших при извержении вулкана Фуэго в Гватемале 27 июля, сообщил национальный институт судебной экспертизы.

Ранее сообщалось о 332 пропавших без вести после извержения. Число погибших составляло около 125 человек.

"На сегодняшний день национальный институт судебной медицины Гватемалы опознал в общей сложности 153 жертвы извержения вулкана Фуэго", — говорится в заявлении, опубликованном на странице института в Twitter.

Мощное извержение вулкана Фуэго произошло в Гватемале 3 июня. Трагедия затронула 1,7 миллиона из примерно 16,6 миллиона жителей страны.

RT UNDP "Over the years, our #firstresponders have been deployed to Category 5 hurricanes, cyclones, floods, Ebola response & earthquakes, but rarely volcanoes. Our jeannettefernan on emergency response during #FuegoVolcano in #Guatemala. #BuildBackBetterhttps://t.co/3IIhFdNNzF"