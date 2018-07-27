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Президент Франции Эммануэль Макрон опроверг слухи о том, что его бывший личный охранник Александр Беналла является его любовником, сообщает французское издание Le Parisien.

«Александр Беналла никогда не обладал ядерными кодами, Александр Беналла никогда не зарабатывал 10 тыс. евро, Александр Беналла никогда не был моим любовником», — с юмором заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с депутатами.

Ранее газета Le Monde опубликовала видео, на котором видно, как охранник Макрона Александр Беналла избил протестующего на первомайской демонстрации в Париже. На прошлой неделе Беналла был уволен из Елисейского дворца. В отношении него ведется предварительное расследование по подозрению в избиении манифестанта.

Издание Le Huffington Post отмечает, что Макрон в ходе своего выступления также обратился к слухам о том, что Беналла остается на своем посту, несмотря на его формальное приостановление.

«У нас есть пресса, которая больше не ищет истины. Я вижу медиавласть, которая хочет стать судебной властью, которая решила, что в республике больше нет презумпции невиновности и что необходимо попирать мужчину и с ним всю республику.», — заявил французский президент Эммануэль Макрон.

Источник: gazeta.ru