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Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона женится на своей подруге Росио Оливе, сообщает Sport24.

По информации Daily Mail, 57-летний председатель правления брестского «Динамо» сделал своей девушке предложение по случаю ее 28-летия.

Отмечается, что Марадона и Оливе собирались пожениться в 2014 году, однако пара рассталась из-за того, что легенда мирового футбола обвинял девушку в воровстве, а она его — в побоях.

Источник: gazeta.ru

Фото: DiegoAMaradona/Twitter