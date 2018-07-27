57-летний Марадона женится на своей молодой подруге
В мире | 27 июля 2018 года, 15:49
Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона женится на своей подруге Росио Оливе, сообщает Sport24.
По информации Daily Mail, 57-летний председатель правления брестского «Динамо» сделал своей девушке предложение по случаю ее 28-летия.
Отмечается, что Марадона и Оливе собирались пожениться в 2014 году, однако пара рассталась из-за того, что легенда мирового футбола обвинял девушку в воровстве, а она его — в побоях.
Источник: gazeta.ru
Фото: DiegoAMaradona/Twitter