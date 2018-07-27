Из-за массовой драки депутатов на Украине задержали 50 человек (3)

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В мире | 27 июля 2018 года, 17:42

В городском совете города украинского Конотоп в Сумской области возник конфликт, переросший в драку. Кадры потасовки появились на YouTube, внимание на них обратил портал "Дни.ру".

Как отмечается, конфликт произошёл между сторонниками и противниками действующего мэра.

Из-за какого вопроса произошёл конфликт, не уточняется. Однако, как сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области, во время столкновения пострадали четверо полицейских. Задержаны 50 участников драки.

"Обе стороны собрали в зале своих сторонников, которые сознательно провоцировали конфликты и драки", — отметили в украинском ведомстве.

На самом заседании присутствовали жители города и общественные активисты.

Комментарии 3
Лёлик2 часа назад
Майдауны - что с них взять...
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Олександерs(Саня)1 час назад
Що ж це робиться ?Нічого їм не буде, вони відкупляться, це ж Уркаїна !
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путинец1 час назад
Где наш главный патриот? Пора учиться правильно руководить.
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