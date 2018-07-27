В мире |

В городском совете города украинского Конотоп в Сумской области возник конфликт, переросший в драку. Кадры потасовки появились на YouTube, внимание на них обратил портал "Дни.ру".

Как отмечается, конфликт произошёл между сторонниками и противниками действующего мэра.

Из-за какого вопроса произошёл конфликт, не уточняется. Однако, как сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области, во время столкновения пострадали четверо полицейских. Задержаны 50 участников драки.

"Обе стороны собрали в зале своих сторонников, которые сознательно провоцировали конфликты и драки", — отметили в украинском ведомстве.

На самом заседании присутствовали жители города и общественные активисты.