Из-за массовой драки депутатов на Украине задержали 50 человек (3)
В мире | 27 июля 2018 года, 17:42
В городском совете города украинского Конотоп в Сумской области возник конфликт, переросший в драку. Кадры потасовки появились на YouTube, внимание на них обратил портал "Дни.ру".
Как отмечается, конфликт произошёл между сторонниками и противниками действующего мэра.
Из-за какого вопроса произошёл конфликт, не уточняется. Однако, как сообщили в отделе коммуникации полиции Сумской области, во время столкновения пострадали четверо полицейских. Задержаны 50 участников драки.
"Обе стороны собрали в зале своих сторонников, которые сознательно провоцировали конфликты и драки", — отметили в украинском ведомстве.
На самом заседании присутствовали жители города и общественные активисты.
Майдауны - что с них взять...
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Що ж це робиться ?Нічого їм не буде, вони відкупляться, це ж Уркаїна !
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Где наш главный патриот? Пора учиться правильно руководить.
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