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Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич назвал метафорой свое предложение купить Крым, которое высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы». По словам музыканта, он имел в виду лишь мирное решение вопроса с полуостровом.

«Если была такая острая стратегическая необходимость во владении Крымом, можно было найти другие способы его получить. Способы мирные, бесконфликтные. Я глубоко убежден, что по конечным расчетам это было бы дешевле», — сказал Макаревич.

Ранее лидер «Машины времени» заявил на «Эхо Москвы», что России следовало купить Крым, а не «оттяпывать друг у друга кусочки».

«С этой территорией получилась не очень красивая история. Если это сделано действительно, как нам объясняют, по их желанию, подавляющего числа населения, — это все равно не совсем правильно. Потому как существуют законы, существуют международные договоренности», — заявил музыкант.

Певец часто высказывается о присоединении Крыма к России, выступая против этого решения. После референдума в 2014 году Макаревич больше не посещал полуостров.

Источник: lenta.ru

Фото: flickr.com/Roman Boldyrev