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В Китае набирает популярность движение против харрасмента #MeToo после того, как на этой неделе ряд женщин рассказали о преследованиях и сексуальных домогательствах, сообщает издание South China Morning Post.

Отмечается, что ряд женщин, некоторые из них используют свои настоящие имена, выступили в социальных сетях с обвинениями в адрес более десятка мужчин.

Как отмечает издание, обвинения в сексуальных домогательствах и преследовании были сделаны на этой неделе против известных фигур в неправительственных учреждениях (НПО), средствах массовой информации и издательстве.

Reuters отмечает, что с обвинениями в течение недели выступили более 20 женщин.

В материале отмечается, что эти случаи стали результатом онлайн-дебатов пользователей социальных сетей о том, что представляют собой секс по обоюдному согласию и изнасилование.

Как отмечает агентство, наиболее заметное обвинение в харрасменте на этой неделе последовало от 27-летней молодой юристки, которая обвинила журналиста Чжан Вэня в изнасиловании. После этого еще шесть женщин присоединились к обвинениям журналиста в сексуальных домогательствах.