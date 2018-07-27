Госдеп усматривает риски от санкций из-за "Северного потока - 2" (2)
В мире | 27 июля 2018 года, 19:47
Заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон заявил, что для компаний, которые работают над строительством газопровода «Северный поток — 2», сохраняется серьезный риск санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, для фирм задействованных в реализации «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» существует риск попасть под санкции США.
Он также отметил, что США не комментируют, когда данные санкции будут введены.
При этом Феннон подчеркнул, что риск санкций по «Северному потоку — 2» сохраняется.
Ранее сообщалось, что власти Украины заявили, что едины с США в их намерении противодействовать строительству «Северного потока — 2», так как видят в нем «прямую угрозу энергетической безопасности Европы».
Pareizi amerikàni, aizmetiniet to Putina trubu.
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А,Госдеп это кто?Те,которым сосут,в открытую,патриоты и прочая срань?И что они хотят?Снова,что-то ликвидировать,в Латвии?На радость пидарасам?
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