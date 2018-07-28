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Советский и российский писатель Владимир Войнович скончался на 86-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в субботу в семье прозаика.

Писатель умер от сердечного приступа. Дата и место прощания с ним пока неизвестны, но похороны, скорее всего, пройдут в понедельник, сообщила в субботу жена писателя Светлана Колесниченко.

Войнович родился 26 сентября 1932 года в Сталинабаде (Таджикская ССР; ныне - Душанбе, Таджикистан). Он является автором романов "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина", "Москва 2042", "Монументальная пропаганда" и других произведений.

Писатель также известен как автор текстов ко многим песням. Наибольшую известность приобрела "Четырнадцать минут до старта", посвященная космонавтике. В 2001 году за роман "Монументальная пропаганда" Войнович был удостоен Государственной премии РФ.

Диссидентская деятельность Войновича и зарубежная публикация "Жизни и необычайных приключений солдата Ивана Чонкина" повлекли за собой давление на него со стороны Союза писателей СССР и органов государственной безопасности. В июне 1981 года указом Президиума Верховного Совета СССР он был лишен советского гражданства. В 1981 - 1990 годы проживал в ФРГ (получил германское гражданство) и США, сотрудничал с радиостанцией "Свобода".

В августе 1990 года писателю было возвращено советское гражданство, после чего он вернулся на родину.