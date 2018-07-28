Экс-посол США обвинил Красную армию во вторжении на Украину (27)

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В мире | 28 июля 2018 года, 12:24

Красная армия вторглась на Украину в 2014 году, заявил экс-посол США в Киеве, директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст в прямом эфире телеканала RTVI.

В ходе своего спора с российским политологом Евгением Минченко экс-дипломат выдвинул громкие обвинения в адрес Москвы и несуществующей армии.

"Без руководства Кремля, без российских служащих офицеров, без российских денег, без российского оружия не было бы никакого восстания в Донбассе. Это восстание было создано Кремлем. В августе 2014 года, если бы Красная армия как целая группа не вступила в Украину, Киев забрал бы всю территорию востока Украины обратно", — объявил Хербст.

В свою очередь, политический эксперт парировал, что государственный переворот на Украине произошел с помощью американских денег. Однако бывший посол назвал контраргумент политолога "глупостью", чем вызвал его резкий ответ.

"Господин Хербст, я вас не оскорблял. Я считаю, что вы не дипломат, вы просто невоспитанный человек, вы хам", — заключил Минченко.

Тем не менее Хербст не смог возразить, поскольку ведущая телеэфира Екатерина Котрикадзе прервала полемику, завершив дискуссию.

Красная армия образовалась в январе 1918 года и прекратила существование в феврале 1946-го в связи с переименованием в Советскую армию, которую распустили в 1993 году — два года спустя после развала СССР.

Фото: скриншот с видеокадр "Голоса Америки"_

Источник: РИА Новости
Комментарии 27
А2 часа назад
Про организованный фашингтоном, киевский майдан, этот ублюдок, не хотел поговорить?
7
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крт3 часа назад
Тупорылый америкосский политик.Как,между прочим,и остальные его коллеги.
8
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Перед тем как к компьютеру подходить,2 часа назад
Помой рот - говном через интернет прёт.
А лучше вообще уйди отсюда.
8
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