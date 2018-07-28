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В Канаде решили поддержать украинскую сторону, выделив примерно 7,2 млн долларов на военную помощь. Об этом сообщает "Укринформ".

По словам министра национальной обороны Канады Харджита Саджана, канадская сторона вместе со своими партнерами работает для развития "безопасной, успешной и демократичной Украины".

"В рамках всеобъемлющей поддержки Украины, Канада предоставила ВСУ нелетальное военное оборудование на более $16 млн, и вещи еще на $7,25 млн будут доставлены до конца марта 2019 года", — заявил Саджан.

Фото: pixabay.com