Сестра Кобзона опровергла сообщения о нахождении артиста в коме (3)

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В мире | 28 июля 2018 года, 14:44

Сестра народного артиста СССР и первого заместителя председателя Госдумы по культуре Иосифа Кобзона Гелена опровергла сообщения о коме певца, ранее появившиеся в некоторых СМИ.

"Слава богу, все хорошо. Он находится на плановом лечении. Какая кома, вы что?" — заявила она каналу "360".

В комментарии RT она добавила, что сейчас артист "сидит пьет кофе с Нелли Михайловной (супруга. — Прим. ред.) и с медсестрой.

"Как можно над ним так издеваться и над нашими родственниками? Я сейчас обзванивала всех родственников, потому что они просто в обмороке", — резюмировала она.

Проблемы со здоровьем у Кобзона начались более десяти лет назад. В 2005 году у него нашли онкологическое заболевание, и с тех пор он перенес несколько операций и курсов химиотерапии.

С прошлой недели певец находится в одной из столичных больниц. Родные утверждают, что госпитализация плановая, однако ряд СМИ настаивают на том, что состояние артиста очень тяжелое и он лежит в реанимации.

Источник: РИА Новости
Комментарии 3
Сране53 минуты назад
Тебе кто Опять велел хуй изо рта и из жопы вынимать ?
3
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Саня1 час назад
Действительно, какая кома?
Скоро будет солировать в составе ансамбля им. Александрова.
5
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Надо же!!!21 минуту назад
О, ну и нравы у скрепно-духовных, это ж надо так изгаляться, выдумать "камасутру" такую, наверняка сидел за курицы кражу, блатной?
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