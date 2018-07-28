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В субботу, 28 июля Россия отмечает праздник — 1030-летний юбилей Крещения Руси. В честь этого праздника как в Москве, так и в других городах проходят праздничные мероприятия.

Так, сегодня в Москве, на Соборной площади Кремля состоялось праздничное богослужение, а после этого – крестный ход к памятнику князю Владимиру, где был совершен молебен.

В праздничных мероприятиях принимают участие тысячи верующих, в том числе представители и главы поместных православных церквей из разных стран.

Как рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после праздничной литургии на Соборной площади Кремля, общая вера и культура русских, украинцев и белорусов — это не только способ сохранения их национальной идентичности, но и фактор, обеспечивающий влияние на весь мир единого народа, "вышедшего из киевской купели крещения".

"Сегодня совершенно особый день для всего нашего народа — православного народа, предки которого приняли крещение в киевской купели. Тысяча тридцать лет истории, которая исполнена была и радостями, и скорбями, и победами, и поражениями, но, несмотря на тяжелейшие испытания, народ наш сохранил свою веру, национальную идентичность, сохранил свою культуру. И не просто сохранил, а многократно усилил", — сказал патриарх.

Тем временем патриарх Александрийский и всея Африки Феодор, вместе с патриархом Кириллом возглавивший служение Божественной литургии, в своем слове по окончании литургии поздравил россиян с юбилеем 1030-летия Крещения Руси и поблагодарил предстоятеля Русской православной церкви за ту любовь, которую он питает к древней Александрийской церкви.

В свою очередь, как указал президент России Владимир Путин, крещение Руси оказало влияние на все мировое развитие и стало отправной точкой развития российской государственности.

"Крещение Руси — это ключевой, поворотный этап нашей истории, событие цивилизационного масштаба и преображающей духовной силы. Оно определило дальнейший многовековой путь России, оказало влияние и на все мировое развитие", — сказал Путин в ходе торжеств в честь праздника 1030-летия крещения Руси.

Между тем, как указал премьер РФ Дмитрий Медведев, во все времена православие оставалось духовной опорой и позволяло преодолевать самые сложные испытания, выпадавшие на долю России.

"Мы ценим консолидирующую роль Русской православной церкви, которая учит доброте, милосердию и человеколюбию. Бережно хранит многовековые традиции и помогает людям найти для себя ответы на самые трудные вопросы. В этом ее огромная заслуга перед обществом", — отметил Медведев.

Праздник Крещения Руси отмечается в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, благодаря которому в 988 году древняя Русь приняла христианскую веру.