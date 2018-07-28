В Капитолии Колорадо вместо фото Трампа выставили портрет Путина (7)

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В мире | 28 июля 2018 года, 17:36

В Колорадо в здании Капитолия выставили портрет президента России Владимира Путина вместо фотографии главы США Дональда Трампа. Фотографию "нового американского президента" опубликовал сенатор штата Стив Фейнберг на своей странице в социальной сети Twitter.

Сенатор сопроводил публикацию шутливым хештэгом "ПутинпрезидентСША".

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По информации портала 9News, инцидент произошел 26 июля. Неизвестный выставил в галерее портретов американских президентов изображение Путина на месте, где должен располагаться портрет Трампа.

В настоящий момент фотография Трампа в зале отсутствует, так как деньги на размещение президентского портрета еще не собраны. 9News утверждает, что опубликованная Фейнбергом фотография является настоящей.

Сообщается, что изображение Путина провисело в Капитолии недолго: портрет почти сразу обнаружили и убрали. Кто разместил портрет российского лидера, пока не известно.

Фото: twitter.com/SteveFenberg

Источник: РИА Новости
Комментарии 7
Андрей1 час назад
Твою то рожу "Обосс залупорожий" там не выставили....чтоже ты так возбудился, словесный понос?
4
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Коська52 минуты назад
Аттрацион "Обоссы залупорожее" - это ваша зассанная, вонючая милда. Особенно этот атракцион полюбился бритам. )))
3
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Latviešu Patriots1 час назад
Arī ASV karstums dažus padara par idiotiem:))) vislabākais Putina portretu pielietojums būtu tos lietot par mērķiem šautuvēs!:)))
11
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