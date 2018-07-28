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Шесть человек задержаны в связи с нападением на ребенка с применением серной кислоты кислоты в английском городе Вустер. Среди задержанных - 39-летний отец ребенка.

Трехлетний мальчик подвергся нападению в магазине в районе Тэллоу-Хилл 21 июля. Он находился в хозяйственном магазине с матерью и был в коляске, когда в него плеснули едким веществом. Ребенок получил серьезные химические ожоги лица и рук.

Полиция утверждает, что нападением было явно направлено на ребенка и спланировано заранее. Мотивы этого нападения неясны, как и роль отца ребенка в преступлении.

Главный фигурантом дела является Сайед Хуссини из Лондона. Он предстал перед магистратским судом Киддерминстера в субботу по обвинению в сговоре с целью нанесения тяжелых увечий. Теперь он в конце августа предстанет перед Коронным судом Вустера наряду с еще пятью обвиняемыми, в числе которых находится отец мальчика.

Все шестеро оставлены судом под стражей. Их также обвиняют в сговоре с целью причинения тяжелых увечий. Мальчику была оказана первая помощь на месте происшествия. К настоящему времени он выписан из больницы.

Фото: pixabay.com