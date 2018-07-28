В Подмосковье перевернулся рейсовый автобус с артистами
В мире | 28 июля 2018 года, 19:05
В воскресенье, в Домодедовском районе Московской области перевернулся рейсовый автобус, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС.
ДТП произошло в 16:50, возле населенного пункта "Белые Столбы", в одном километре до поворота на Каширское шоссе.
"Водитель автобуса не справился с управлением, произошло его опрокидывание в кювет", — отметили в МЧС.
В момент аварии в автобусе, который следовал по маршруту Москва — Ижевск, находилось 27 пассажиров и два водителя. По данным полиции, пострадали 16 человек, детей среди них нет.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что автобус перевозил артистов народного ансамбля песни и пляски.
Фото: vk.com/aksiniya_zatonskikh
Источник: РИА Новости