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В воскресенье, в нескольких городах России прошли митинги против пенсионных изменений. В Москве в согласованной с властями акции протеста приняли участие около 6,5 тысяч человек, сообщается на сайте столичного главка МВД.

"На проспекте Академика Сахарова завершилось согласованное властями города Москвы публичное мероприятие… Полиция и Росгвардия обеспечили охрану правопорядка и безопасности. Нарушений общественного порядка не допущено", — говорится в сообщении.

Ранее столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции сообщал, что мэрия Москвы разрешила Коммунистической партии РФ (КПРФ) проведение акций по изменениям в пенсионном законодательстве на 28 июля в центре города.

Лидер Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов, обращаясь к собравшимся, выступил с критикой законопроекта, отметив, что на митинг пришли представители различных сообществ.

"Мы объединились сегодня все: женщины, профсоюзы, ветераны, коммунисты, патриоты, "Левый фронт", — сказал он.

Также согласованные с местными властями акции прошли в Хабаровске и Самаре. В Хабаровске сторонники КПРФ и горожане с красными флагами и плакатами вышли на Комсомольскую площадь, одну из центральных в городе. В Самаре на митинг в сквере "Родина", по данным ГУМВД по региону, пришло около 400 человек.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве, который предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Изменения будут поэтапными с 2019 года. Палата одобрила базовые положения документа, и теперь до 24 сентября к нему будут собирать поправки. Затем пройдут голосования во втором и третьем чтениях и рассмотрение в Совете Федерации.

Правительство поясняло, что благодаря предлагаемым изменениям пенсии неработающим пенсионерам планируется повысить в 2019 году в среднем на 1 тысячу рублей, а к 2024 году ожидается выход на среднюю пенсию около 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует росту примерно на 35% по сравнению с уровнем 2018 года.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно.

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