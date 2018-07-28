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Шесть женщин обвинили в сексуальных домогательствах и запугивании председателя правления, президента и главного исполнительного директора телекомпании CBS Лесли Мунвса. Об этом сообщил в пятницу в материале, опубликованном на сайте журнала The New Yorker, журналист Ронан Фэрроу, известный публикациями о скандале вокруг продюсера Харви Вайнштейна.

Фэрроу написал материал на основе личных бесед с потерпевшими, поделившимися сведениями о событиях, происходивших в 1980-х годах и начале 2000-х годов. Четверо женщин заявили, что во время деловых встреч Мунвс распускал руки и пытался поцеловать их против их воли.

Две собеседницы обвинили главу CBS в попытках с помощью угроз заставить их не рассказывать об упомянутых выше эпизодах. Все потерпевшие считают, что их карьера пострадала в результате последствий их отказа уступить домогательствам Мунвса.

"Со мной произошло сексуальное нападение, а потом меня уволили за то, что я не уступила", - приводит автор статьи слова Иллеаны Даглас, одной из предполагаемых жертв руководителя CBS.

"Ему [Мулвсу] все это сходило с рук десятилетиями", - утверждала писательница Джанет Джонс, рассказавшая, как ей пришлось отпихивать этого тележурналиста, когда он во время деловой встречи полез к ней с поцелуями.

Совет директоров CBS сообщил в пятницу, что проведет внутреннее расследование после заявлений этих женщин.

"Любые обвинения в неподобающем поведении должны восприниматься серьезно. Независимые директора CBS привержены проведению проверки утверждений о нарушении соответствующих правил компании. Исходя из выводов, которые будут сделаны в ходе разбирательства по поводу утверждений о деяниях, совершенных десятилетия назад, совет директоров примет надлежащие меры", - говорится в заявлении совета.

Совет директоров в связи с этим приступил к подбору компании, которой будет поручено провести данное расследование.

Напомним, в октябре 2017 года газета The New York Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что Харви Вайнштейн в течение примерно 30 лет домогался сотрудниц компаний, в которых он работал.

С тех пор с обвинениями в его адрес выступили более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. При этом несколько женщин обвинили Вайнштейна в изнасиловании.

Из-за скандала Вайнштейн покинул основанную им продюсерскую кинокомпанию Weinstein Company, а также был исключен из членов Американской академии киноискусств, присуждающей премию "Оскар", и Гильдии продюсеров Америки.