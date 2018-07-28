В мире |

Президент России Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля государственные награды и почетные грамоты игрокам и тренерам сборной России по футболу.

В частности, орденом Александра Невского наградили заслуженного тренера России Станислава Черчесова, орденом Почета — капитана сборной, вратаря Игоря Акинфеева и защитника Сергея Игнашевича.

"Мы все свидетели, как мощно выстрелила его (Черчесова. — прим. РИА Новости) стратегия отбора, подготовки игроков, как велико его мастерство, талант психолога, наставника и лидера", — сказал Путин.

Почетные грамоты президента получили остальные игроки и тренеры сборной: Владимир Габулов, Юрий Газинский, Александр Головин, Владимир Гранат, Паулино Гранеро, Алан Дзагоев, Артем Дзюба, Александр Ерохин, Юрий Жирков, Роман Зобнин, Федор Кудряшов, Далер Кузяев, Илья Кутепов, Андрей Лунев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Владимир Паников, Мирослав Ромащенко, Евгений Савин, Александр Самедов, Андрей Семенов, Федор Смолов, Игорь Смольников, Гинтарас Стауче, Марио Фигейра Фернандес, Денис Черышев.

Напомним, с 14 июня по 15 июля в России впервые прошел чемпионат мира по футболу. Матчи состоялись на 12 стадионах в 11 городах. Победу одержала команда Франции.

Российская сборная на ЧМ-2018 показала лучший результат в истории, дойдя до четвертьфинала, за что получит от ФИФА 16 миллионов долларов.

Президент РФ посетил матчи открытия и закрытия чемпионата. После церемонии закрытия он рассказал журналистам, что считает игру в футбол настоящим искусством.

На прошлой неделе в ходе поездки в Калининград Путин встретился с Черчесовым и лично выразил ему благодарность за работу на чемпионате. Президент также похвалил футболистов, отметив, что они играли красиво.