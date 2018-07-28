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Экс-глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон заявил в субботу, что продолжит заниматься политической деятельностью "во имя свободы и независимости" Каталонии, находясь в Бельгии.

"Моя политическая деятельность будет базироваться в Бельгии во имя свободы и независимости Каталонии и ее народа, обеспечения его справедливых требований", — сказал Пучдемон на пресс-конференции по возвращении в Брюссель из Германии.

По словам Пучдемона, который вынужденно пробыл в Германии четыре месяца, его деятельность будет носить демократический и ненасильственный характер.

Он пообещал добиваться освобождения всех политических заключенных в Испании, прилагая все необходимые для этого усилия на европейском уровне.

"Я доберусь до самого дальнего уголка на нашем континенте, чтобы защитить правое дело каталонского народа", — сказал Пучдемон.

В свою очередь действующий глава правительства Каталонии Ким Торра назвал "фарсом и самым большим позором" судебное преследование каталанских политиков, а возвращение Пучдемона в Брюссель — "днем поражения испанского государства".

Высший суд немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн ранее постановил завершить процесс об экстрадиции экс-главы женералитета Каталонии Пучдемона. Ранее с соответствующим ходатайством в суд обратилась земельная генпрокуратура. Как говорилось в ее пресс-релизе, после отмены приказа об аресте Пучдемона с целью дальнейшей высылки этот процесс будет окончен.

Судья ВС Испании Пабло Льярена не согласился на экстрадицию Пучдемона из Германии только на основании обвинений в растрате госсредств, поскольку основным обвинением, предъявленным бывшему главе каталонского правительства в Испании, является организация восстания.

Организация восстания в случае, если не было применено оружие, карается согласно испанскому законодательству тюремным заключением от 15 до 25 лет, растрата госсредств в случае хищений более 250 тысяч евро — до 12 лет.

Судья ВС Пабло Льярена, который ведет дела, связанные с проведением незаконного референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года, также принял решение аннулировать европейские и международные ордера на арест других находящихся за пределами Испании политиков — Антони Комина, Луиса Пуча, Марии Меричель Серрет, Клары Понсанти и Марты Ровиры, говорилось в судебном постановлении.

Фото: facebook.com/Carles Puigdemont i Casamajó