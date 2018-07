В мире |

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прокомментировал фотографию, на которой запечатлен его поцелуй с президентом США Дональдом Трампом, передает телеканал ARD.

По его словам, поцелуй в знак приветствия во время переговоров в Вашингтоне стал для него сюрпризом.

"Инициатива исходила не от меня. Я также не знал, что в Овальном кабинете находился фотограф", — пояснил Юнкер.

Он добавил, что фотография удачно передает атмосферу момента.

Дональд Трамп опубликовал в четверг, 26 июля в твиттере фотографию поцелуя, и написал, что "Евросоюз в лице Жан-Клода Юнкера и США в лице вашего покорного слуги любят друг друга!".

Obviously the European Union, as represented by @JunckerEU and the United States, as represented by yours truly, love each other! pic.twitter.com/42ImacgCN0