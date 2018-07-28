"Это был сюрприз": Юнкер объяснил поцелуй с Трампом (2)

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В мире | 28 июля 2018 года, 21:07

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прокомментировал фотографию, на которой запечатлен его поцелуй с президентом США Дональдом Трампом, передает телеканал ARD.

По его словам, поцелуй в знак приветствия во время переговоров в Вашингтоне стал для него сюрпризом.

"Инициатива исходила не от меня. Я также не знал, что в Овальном кабинете находился фотограф", — пояснил Юнкер.

Он добавил, что фотография удачно передает атмосферу момента.

Дональд Трамп опубликовал в четверг, 26 июля в твиттере фотографию поцелуя, и написал, что "Евросоюз в лице Жан-Клода Юнкера и США в лице вашего покорного слуги любят друг друга!".

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом использовал яркие карточки, чтобы донести до собеседника свою позицию по вопросам торговли.

Фото: twitter.com/Donald J. Trump

Источник: Газета.ru
Комментарии 2
Хи, хи51 минуту назад
Расслабились старички.
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Патриот 1 час назад
Гейропа + гейамерика = полный пизд....ц! Скоро будут чмокаться в засос! Противно, мерзко,. Фу! Кругом одни пидарасы и извращенцы! Вот она дерьмократия! Позорище!!!
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