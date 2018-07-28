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В результате крупных лесных пожаров на севере Калифорнии погибли двое пожарных, и десятки тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

В округе Шаста из-за сильного ветра создается эффект "огненного торнадо", который выворачивает деревья с корнем и опрокидывает автомобили, сообщили представители пожарной службы.

В результате действия огненной стихии уничтожены 500 зданий и повреждены 75 строений. Опасность грозит еще тысячам построек.

На данный момент площадь возгорания превышает 48 тысяч акров (19,5 тысячи гектаров), при этом локализовано лишь 5%.

В связи с лесными пожарами президент США Дональд Трамп объявил в штате Калифорния чрезвычайную ситуацию, говорится в сообщении Белого дома.

"Сегодня президент Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в штате Калифорния и распорядился предоставить федеральную поддержку штату, племенам и на местах в свете чрезвычайных условий из-за лесных пожаров, начавшихся 23 июля 2018 года и продолжающихся до сих пор", — говорится в документе.

В целом режим ЧС объявлен в трех округах штата. Также, по данным телеканала CBS, из-за пожара Carr Fire эвакуированы 38 тысяч жителей окрестных поселений. Власти штата открыли горячую линию для поиска без вести пропавших и тех, кто не может связаться с близкими, живущими в округе Шаста или его административном центре городе Реддинге. С момента открытия линии в пятницу поступило 12 заявлений, трех человек удалось найти. Сейчас пропавшими числятся девять человек.

Лесной пожар начался в понедельник из-за поломки в автомобиле. Огонь покрыл территорию в 194 кв. км - это больше, чем территория Сан-Франциско.

Как сообщает Национальный межведомственный пожарный центр США (NIFC), в стране бушуют 89 лесных пожаров в 13 штатах, большинство возгораний — на северо-западе страны и в штате Аляска. По данным NIFC, площадь лесных пожаров в США в 2018 году уже составляет 16,7 тысячи квадратных километров, а число возгораний с начала года превысило 36 тысяч.

Источники: Русская служба BBC, РИА Новости

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