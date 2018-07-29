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Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона опустился до рекордно низкого показателя в связи с делом экс-сотрудника администрации французского президента Александра Беналля, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром Ifop для издания Journal du Dimanche.

Согласно исследованию, за период с 18 по 27 июля уровень поддержки президента Франции снизился с 41% до 37%. Таким образом, в среднем за июль только 39% французов "одобряли" действия Макрона.

Как отмечает издание, самый низкий уровень поддержки французского президента был зафиксирован в августе 2017 года и составлял 40%.

"Таким образом, (Макрон) побил свой антирекорд", — заключает еженедельник.

Опрос проводился в два этапа, 18-19 июля и 25-27 июля. В нем приняли участие 1981 человек.

Широкий общественный резонанс "дело Беналля" приобрело более недели назад после публикации во французских СМИ видео, на котором Беналля в ходе манифестации 1 мая на площади Контэскарп в Париже сначала грубо обходится с девушкой, а затем наносит несколько ударов молодому человеку и быстро удаляется.

Прокуратура Парижа начала предварительное расследование инцидента. Кроме того, расследование проводит генеральная инспекция национальной полиции, а также парламентские комиссии, созданные в Национальном собрании и сенате. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что разочарован действиями своего сотрудника, и расценил их как предательство.

Беналля были предъявлены обвинения в насильственных действиях, вмешательстве в осуществление государственной службы, незаконном ношении знаков отличия, сокрытии изображений с видеокамер и нарушении профессиональной тайны.

Обвинения предъявлены и другому сотруднику Елисейского дворца Венсану Кразу. Ему также вменяются насильственные действия, вмешательство в осуществление государственной службы и ношение оружия запрещенной категории. Кроме того, по этому делу от должности были отстранены три сотрудника полиции, которые обвиняются в передаче Беналля записи с камер видеонаблюдения.

Фото: flickr.com/Do Xuan Thanh